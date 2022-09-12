Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Дом. Семья12 сентября 2022 8:23

Эксперт объяснил нашествие божьих коровок в Новосибирске

Это частое явление в конце лета
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Новосибирцы заметили массовые скопления божьих коровок на улице и в домах.

Новосибирцы заметили массовые скопления божьих коровок на улице и в домах.

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Новосибирцы стали часто замечать божьих коровок на улицах города и на дачах. Некоторые насекомые даже залетают в квартиры. О причинах осеннего нашествия красных жучков КП-Новосибирск рассказал биолог Алексей Яновский.

– В конце лета в отдельные годы сообщают о массовом появлении этих небольших заметных жуков. Цикл развития от яйцекладки через личинки и куколки до взрослого жука – всего около месяца. Последние 30 дней были теплыми, без сильных дождей. Наверное, поэтому почти из всех яиц и личинок отродились взрослые особи, а люди стали замечать их скопления, – объяснил КП-Новосибирск ученый.

Как отметил ученый, божьи коровки – довольно полезные насекомые. Они питаются тлями и личинками травяных клопов. Иногда жучков даже специально разводят, чтобы бороться с вредителями.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber