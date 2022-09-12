Эксперт объяснил нашествие божьих коровок в Новосибирске

Новосибирцы заметили массовые скопления божьих коровок на улице и в домах. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Новосибирцы стали часто замечать божьих коровок на улицах города и на дачах. Некоторые насекомые даже залетают в квартиры. О причинах осеннего нашествия красных жучков КП-Новосибирск рассказал биолог Алексей Яновский.

– В конце лета в отдельные годы сообщают о массовом появлении этих небольших заметных жуков. Цикл развития от яйцекладки через личинки и куколки до взрослого жука – всего около месяца. Последние 30 дней были теплыми, без сильных дождей. Наверное, поэтому почти из всех яиц и личинок отродились взрослые особи, а люди стали замечать их скопления, – объяснил КП-Новосибирск ученый.

Как отметил ученый, божьи коровки – довольно полезные насекомые. Они питаются тлями и личинками травяных клопов. Иногда жучков даже специально разводят, чтобы бороться с вредителями.

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