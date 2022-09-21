Женщину, сбитую на улице Одоевского в Новосибирске, доставили в больницу

Женщину, которую сбила иномарка на улице Одоевского в Новосибирске, доставили в больницу.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Женщину, которую сбила иномарка на улице Одоевского в Новосибирске, доставили в больницу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по городу.
— В 16:45 26-летний водитель автомобиля Toyota Allex ехал по улице Одоевского в сторону Старого шоссе, и, напротив дома № 39 на улице Гранитная, сбил женщину, переходившую дорогу вне зоны пешеходного перехода, — пояснили КП-Новосибирск в ГИБДД.
Пострадавшую сибирячку, возрастом около 65 лет, доставили в больницу с травмами различной тяжести. На месте работает экипаж ДПС, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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