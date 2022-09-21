Женщину, сбитую на улице Одоевского в Новосибирске, доставили в больницу

Женщину, которую сбила иномарка на улице Одоевского в Новосибирске, доставили в больницу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Женщину, которую сбила иномарка на улице Одоевского в Новосибирске, доставили в больницу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по городу.

— В 16:45 26-летний водитель автомобиля Toyota Allex ехал по улице Одоевского в сторону Старого шоссе, и, напротив дома № 39 на улице Гранитная, сбил женщину, переходившую дорогу вне зоны пешеходного перехода, — пояснили КП-Новосибирск в ГИБДД.

Пострадавшую сибирячку, возрастом около 65 лет, доставили в больницу с травмами различной тяжести. На месте работает экипаж ДПС, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске на улице Одоевского сбили женщину

Она переходила дорогу (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber