В Новосибирске на улице Одоевского сбили женщину

В Первомайском районе Новосибирска машина сбила женщину, переходившую дорогу. Фото: "Моя Первомайка"

В Первомайском районе Новосибирска машина сбила женщину, переходившую дорогу. ДТП случилось днем в среду, 21 сентября.

— На пешеходном переходе у ООТ «Керченская» по улице Одоевского сбили женщину. Пострадавшая находится в сознании и ожидает помощи врачей, — сообщает паблик Вконтакте «Моя Первомайка» со ссылкой на очевидцев.

В Госавтоинспекции по Новосибирску пообещали прокомментировать случившееся позже.

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