В Новосибирске крупная собака загрызла чихуахуа на глазах у хозяйки

В Новосибирске крупная собака загрызла чихуахуа во время прогулки с хозяйкой. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирске крупная собака загрызла чихуахуа во время прогулки с хозяйкой. ЧП случилось в воскресенье, 18 сентября, в Октябрьском районе города.

— В полицию поступило заявление от жительницы Новосибирска по поводу нападения на ее собаку. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются, — пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, в 2021 году КП-Новосибирск писала об аналогичной истории, произошедшей в нашем городе. Тогда на глазах у хозяйки ее собаку загрыз агрессивный питбуль.

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