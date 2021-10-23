В Новосибирске питбуль загрыз собаку на глазах у хозяйки

В Новосибирске агрессивный питбуль загрыз собаку на глазах у хозяйки. Фото: Марина Кузнецова

В Новосибирске рядом с домом Земнухова, 8 питбуль буквально растерзал более слабую собаку. Питомец погиб во время прогулки на глазах у хозяйки.

На место ЧП прибыла служба отлова, которая забрала зверя.

Местные жители негодуют: у хозяина питбуля проблемы с алкоголем. И когда он уходит в загул, животное предоставлено самому себе. И это - уже не первое нападение. Четыре года назад питбуль накинулся на 10-летнего мальчика, а в апреле этого года животное чуть не растерзало пса, с которым гулял ребенок.

— Собака на взрослых не реагировала вообще, пока один из мужчин не достал пистолет. Только после выстрелов собака испугалась и убежала, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница Марина Кузнецова. — А четыре года назад эта собака покусала школьника. Ему тогда помог мимо проходивший мужчина.

Теперь к делу подключилась полиция.

- По окончанию проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - прокомментривали в региональном управлении МВД.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru