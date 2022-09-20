В Новосибирске в дни празднования 85-летия области не будут запускать дополнительный транспорт

Запускать дополнительный транспорт в дни празднования 85-летия области в Новосибирске не собираются.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Запускать дополнительный транспорт в дни празднования 85-летия области в Новосибирске не собираются. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщила на пресс-конференции первый заместитель руководителя администрации губернатора НСО Валентина Дудникова.
Напомним, 85-летие Новосибирской области будут отмечать с 22 по 24 сентября.
По словам Валентины Дудниковой, изначально все мероприятия запланированы в логистике транспортной доступности. Поэтому необходимости в дополнительных автобусах и трамваях нет.
Перекрывать дороги в праздничные дни тоже не станут.
− Абсолютно никаких перекрытий не запланировано. Дело в том, что праздник пройдет в существующих органических локациях. Благодаря этому транспортные магистрали не будут перегружены, − объяснила первый заместитель руководителя администрации губернатора НСО.
Ранее КП-Новосибирск рассказывала, кто из звезд выступит на 85-летии Новосибирской области.
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