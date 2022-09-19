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Общество19 сентября 2022 3:37

Мать новосибирского школьника пожаловалась на качество обязательной школьной формы

Отзыв женщина оставила на сайте «Фламп»
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Мать новосибирского школьника пожаловалась на качество обязательной школьной формы.

Мать новосибирского школьника пожаловалась на качество обязательной школьной формы.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительница Новосибирска возмутилась качеством обязательной школьной формы, которую купила для своего сына. По словам сибирячке, в школе выбрали магазин, где нужно было заказать одежду для учеников. Через несколько дней после начала учебного года качество формы маму ужаснуло.

– Спустя 2 недели брюки начали белеть на коленях - это нормально? Вопрос: сколько штанов мне нужно будет на год? Ну или найти (или сшить) нормальные, аналогичного цвета, а эти в рамочку и любоваться на них? – написала жительница Новосибирска на «Флампе».

По словам женщины, проблема есть и с жилеткой. Она, уверяет мама школьника, полиняла после стирки на 40 градусов синим цветом.

Ранее министр образования Сергей Федорчук сообщал КП-Новосибирск, что заставлять родителей покупать одежду определенного производителя в учебном заведении не в праве.

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