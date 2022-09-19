Мать новосибирского школьника пожаловалась на качество обязательной школьной формы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительница Новосибирска возмутилась качеством обязательной школьной формы, которую купила для своего сына. По словам сибирячке, в школе выбрали магазин, где нужно было заказать одежду для учеников. Через несколько дней после начала учебного года качество формы маму ужаснуло.

– Спустя 2 недели брюки начали белеть на коленях - это нормально? Вопрос: сколько штанов мне нужно будет на год? Ну или найти (или сшить) нормальные, аналогичного цвета, а эти в рамочку и любоваться на них? – написала жительница Новосибирска на «Флампе».

По словам женщины, проблема есть и с жилеткой. Она, уверяет мама школьника, полиняла после стирки на 40 градусов синим цветом.

Ранее министр образования Сергей Федорчук сообщал КП-Новосибирск, что заставлять родителей покупать одежду определенного производителя в учебном заведении не в праве.

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