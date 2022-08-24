Министр образования Новосибирской области высказался о навязывании школьной формы.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук прокомментировал навязывание школьной формы. По его словам, в учебном заведении не в праве заставить родителей приобретать одежду от определенного производителя. При этом вводить форму в школе могут, но опять же, с согласия родителей. Министр уверен, придерживаться строгого стиля в одежде в учебном заведении – нормально.
Как уточнил КП-Новосибирск Сергей Федорчук, в большинстве школ Новосибирской области нет такого, что родителей заставляют покупать форму определенного производителя. В случае, если это происходит, родителям следует обращаться в муниципалитет. Там будут отрабатывать такие вопросы во избежание их повторения.
Ранее КП-Новосибирск писала, что на линейке 1 сентября в школах Новосибирской области исполнят гимн Российской Федерации.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер