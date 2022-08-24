1 сентября в школах Новосибирской области исполнят гимн РФ

В школах Новосибирской области 1 сентября исполнят гимн РФ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На линейке 1 сентября в школах Новосибирской области исполнят гимн Российской Федерации. Об этом КП-Новосибирск сообщил министр образования НСО Сергей Федорчук.

Также состоится церемония по поднятию российского флага. Эту традицию с 2022 года вводят во всех школах нашей страны.

Более того, флаг будут поднимать в начале каждой учебной недели.

− Так будет во всех учебных заведениях России. Каждый понедельник в школах будут поднимать флаг. Что касается гимна, то его могут исполнять хоть каждый день перед началом занятий, − отметил в разговоре с КП-Новосибирск Сергей Федорчук.

По словам министра образования Новосибирской области, все это нацелено на то, чтобы привить ученикам любовь к своему Отечеству и уважение к государственным символам РФ.

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