Глава СК России Бастрыкин поручил возбудить второе уголовное дело из-за смерти двухлетней девочки, выпившей йогурт

Бастрыкин поручил рассмотреть возможность возбуждения второго уголовного дела после статьи КП-Новосибирск о гибели девочки, выпившей йогурт. Фото: предоставлено семьей Кинчаровых.

Главный следователь России Александр Бастрыкин после выхода статьи КП-Новосибирск поручил рассмотреть возможность возбуждения второго уголовного дела из-за гибели двухлетней девочки. Об этом рассказали в Следственном комитете Российской Федерации.

Напомним, ребенок умер в январе 2020 года, выпив йогурт. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности в отношении хирурга, который не разглядел на рентгеновском снимке кишечную непроходимость и решил, что у малышки диабет. Однако теперь мама девочки добивается возбуждения второго дела в отношении реаниматолога из другой больницы, который не смог спасти ребенка.

– Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Зарипову В.Б. рассмотреть доводы матери погибшего ребенка, представить доклад о ситуации и перспективе возбуждения уголовного дела, – сообщили в ведомстве.

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