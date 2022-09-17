«Дочку усыпили, не дали шанса выжить»: мама девочки, которая выпила йогурт и умерла, требует возбудить второе уголовное дело на новосибирских врачей

Эксперты считают, что врачи должны были провети Аделине операцию. Фото: предоставлено семьей Кинчаровых.

История 2-летней Аделины Кинчаровой из Новосибирска потрясла всю область. В январе 2020 года малышка умерла, выпив йогурт. Ребенку резко стало плохо вечером, ее отвезли сначала в одну больницу: ей сделали рентген, но хирург решил, что у ребенка – диабет, и отправил ее в другую клинику. Там через несколько часов малышка умерла.

Позже станет известно, что у Аделины была кишечная непроходимость: хирург из первой больницы, который не увидел этого на снимке, оказался на скамье подсудимых. Врача обвиняют по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность) — это до пяти лет лишения свободы.

Сейчас мама девочки добивается возбуждения второго уголовного дела - против реаниматолога из второй больницы, куда перенаправили ребенка. Причина тому - результаты экспертизы, которую получила семья. Документы Кинчаровы предоставили КП-Новосибирск.

- У матери имелся рентгеновский снимок, одного взгляда на который было достаточно для постановки диагноза механической кишечной непроходимости, что являлось основанием к выполнению экстренного хирургического вмешательства. Педиатр и реаниматолог, осматривавшие ребенка при поступлении, если они сами не владеют «чтением» рентгеновского снимка, обязаны были показать его квалифицированному хирургу. Правильная организация лечения подразумевала только выполнение экстренной хирургической операции, для которой имелись возможности, - говорится в экспертизе.

Но никакой операции проведено не было:

- Медицинская помощь была оказана ненадлежащим образом. Недостатки и дефекты при оказании медицинской помощи выразились в фактическом отказе от полноценного обследования, наблюдения и лечения, - подводят итог эксперты.

- Мою дочку поместили в реанимацию, дали ей обезбаливающее и снотворное – и все. А у Аделины был болевой шок – она умирала, а ее усыпили, не дали ни единого шанса выжить, - рассказала КП-Новосибирск Елена, мама Аделины. – Никто не может даже сказать точного времени смерти моей дочки.

Есть и еще одна странность в этом деле:

- Никто не может мне объяснить, почему на теле моего ребенка появились синяки – они были к примеру, на лице. Еще у Аделины одна коленная чащечка почему-то стала выше другой, хотя у дочки были прямые ноги, - говорит Елена.

В понедельник мама Аделины отправится вместе с адвокатом в Следственный комитет: женщина будет добиваться, чтобы второе уголовное дело возбудили.

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