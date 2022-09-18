В Новосибирске иномарка сбила 15-летнюю девочку на пешеходном переходе

ДТП случилось поздно вечером. Фото: ГИБДД по Новосибирску.
Вечером в воскресенье, 18 сентября, иномарка сбила девочку-подростка во дворе дома в Дзержинском районе.
— В 20.15 42-летний водитель «Тойоты Пассо» двигался по улице Есенина в сторону улицы Доватора и напротив дома №39 по улице Есенина наехал на 15-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода. Девушку доставили в больницу, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.
Напомним, этим же днем в Новосибирске иномарка сбила во дворе дома 5-летнего мальчика.
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