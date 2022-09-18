В Новосибирске «Мазда» сбила 5-летнего мальчика во дворе дома

Авария случилась во дворе дома. Фото: ГИБДД по Новосибирску.
Днем в воскресенье, 18 сентября, 5-летнего ребенка сбила иномарка. ДТП случилось в Кировском районе Новосибирска.
— В 14.40 39-летний водитель на автомобиле «Мазда Миллениум» двигался по двору дома №13 по улице Виктора Уса и наехал на мальчика-пешехода. В результате аварии мальчик получил травмы, его доставили в больницу, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.
Напомним, в ночь на 18 сентября случилось еще одно ДТП на Димитровском мосту, из-за которого перевернулся внедорожник. К счастью, семья, находившаяся внутри него, не пострадала.
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