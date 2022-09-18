«Все чудом остались целы»: на Димитровском мосту в Новосибирске перевернулся внедорожник

Семья, находившаяся в машине, не пострадала. Фото: «АСТ-54».

В ночь на 18 сентября на Димитровском мосту в Новосибирске произошло ДТП, во время которого на крышу перевернулся внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. В машине находилась семья с двумя детьми.

— Это машина моих друзей. За рулем был опытный водитель, мужчина. В них врезались другие лихачи, и от удара машину перевернуло на крышу. Чудом все остались целы. У взрослых картина аварии до сих пор стоит в глазах, что уж говорить о том, что пережили дети, — рассказала в соцсетях подруга семьи.

В ГИБДД по Новосибирску сообщили, что в аварии никто не пострадал, ДТП оформлено с материальным ущербом.

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