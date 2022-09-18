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Общество18 сентября 2022 9:15

В Новосибирском зоопарке объяснили, почему лемуры сбегают из клеток

Полосатые приматы снова выбежали на свободу
Надежда РЫЖКИНА
Лемуры снова сбежали из клеток утром 18 сентября.

Лемуры снова сбежали из клеток утром 18 сентября.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром 18 сентября из клетки в зоопарке Новосибирске снова сбежал лемур. Некоторых посетителей зоосада полосатый примат напугал, других же позабавил.

КП-Новосибирск узнала, почему лемурам так не сидится в вольерах.

— Это обычно делают лемуры-малыши. Они не сбегают, а просто выходят из клеток погулять, а потом возвращаются обратно. Это обычная ситуация, в зоопарке много охраны, много камер, поэтому каждый лемур всегда под присмотром, — пояснили КП-Новосибирск в зоопарке.

Новосибирцы уже не первый раз обращают внимание на побег жителей Мадагаскара из клеток. В прошлый раз лемуры бегали по аллеям зоопарка в июле.

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Об этом рассказали в соцсетях (подробнее)

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