В Новосибирском зоопарке объяснили, почему лемуры сбегают из клеток

Лемуры снова сбежали из клеток утром 18 сентября.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Утром 18 сентября из клетки в зоопарке Новосибирске снова сбежал лемур. Некоторых посетителей зоосада полосатый примат напугал, других же позабавил.
КП-Новосибирск узнала, почему лемурам так не сидится в вольерах.
— Это обычно делают лемуры-малыши. Они не сбегают, а просто выходят из клеток погулять, а потом возвращаются обратно. Это обычная ситуация, в зоопарке много охраны, много камер, поэтому каждый лемур всегда под присмотром, — пояснили КП-Новосибирск в зоопарке.
Новосибирцы уже не первый раз обращают внимание на побег жителей Мадагаскара из клеток. В прошлый раз лемуры бегали по аллеям зоопарка в июле.
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