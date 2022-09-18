В Новосибирском зоопарке объяснили, почему лемуры сбегают из клеток

Лемуры снова сбежали из клеток утром 18 сентября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром 18 сентября из клетки в зоопарке Новосибирске снова сбежал лемур. Некоторых посетителей зоосада полосатый примат напугал, других же позабавил.

КП-Новосибирск узнала, почему лемурам так не сидится в вольерах.

— Это обычно делают лемуры-малыши. Они не сбегают, а просто выходят из клеток погулять, а потом возвращаются обратно. Это обычная ситуация, в зоопарке много охраны, много камер, поэтому каждый лемур всегда под присмотром, — пояснили КП-Новосибирск в зоопарке.

Новосибирцы уже не первый раз обращают внимание на побег жителей Мадагаскара из клеток. В прошлый раз лемуры бегали по аллеям зоопарка в июле.

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