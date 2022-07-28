Лемуры из новосибирского зоопарка снова сбежали из клетки

Лемуры сбежали из клеток в новосибирском зоопарке. Фото: Инцидент Новосибирск
Кошачьи лемуры в очередной раз сбежали из своей клетки в новосибирском зоопарке имени Шило. Об этом сообщили в группе «Инцидент Новосибирск».
- Из клетки сбежали три лемура, - уточнили в паблике.
На фото видно, как одно из животных забралось на табличку, где предоставлена информация о кошачьих лемурах. Зверь внимательно смотрит на своих сородичей, которые копошатся по ту сторону клетки.
Интернет-пользователей позабавила ситуация с лемурами.
- Собрались в Мадагаскар.
- Смеются над теми, кто в клетке.
- Побег из Шоушенка, - написали подписчики.
5 июля КП-Новосибирск сообщала, что лемуры сбежали из своих клеток. До этого животные покидали вольеры 27 мая.
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