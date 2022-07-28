Лемуры из новосибирского зоопарка снова сбежали из клетки

Лемуры сбежали из клеток в новосибирском зоопарке. Фото: Инцидент Новосибирск

Кошачьи лемуры в очередной раз сбежали из своей клетки в новосибирском зоопарке имени Шило. Об этом сообщили в группе «Инцидент Новосибирск».

- Из клетки сбежали три лемура, - уточнили в паблике.

На фото видно, как одно из животных забралось на табличку, где предоставлена информация о кошачьих лемурах. Зверь внимательно смотрит на своих сородичей, которые копошатся по ту сторону клетки.

Интернет-пользователей позабавила ситуация с лемурами.

- Собрались в Мадагаскар.

- Смеются над теми, кто в клетке.

- Побег из Шоушенка, - написали подписчики.

5 июля КП-Новосибирск сообщала, что лемуры сбежали из своих клеток. До этого животные покидали вольеры 27 мая.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber