В Новосибирском зоопарке лемуры снова сбежали из клеток

В Новосибирском зоопарке из клеток снова выбрались лемуры. Фото: Кадр из видео

В Новосибирском зоопарке из клеток снова выбрались лемуры. Инцидент произошел во вторник, 5 июля.

— Сотрудники зоопарка узнали о побеге спустя примерно полчаса от посетителей, — цитирует новосибирцев паблик Вконтакте «АСТ-54».

Напомним, такой трюк хвостатые обитатели новосибирского зоопарка проворачивают уже не в первый раз. О подобном инциденте КП-Новосибирск писала в конце мая этого года. В самом же зоопарке отмечают, что никто критичного в таком поведении животных нет. Как правило, через прутья вольера могут пробраться только молодые лемуры, которые таким образом исследуют мир. Далеко от клетки они не отходят и вскоре возвращаются к сородичам.

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