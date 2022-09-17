В Новосибирске дачникам посоветовали высадить растения до 20 октября

Агроном из Новосибирска рассказала, когда лучше высаживать растения. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Высаживать плодово-ягодные культуры лучше всего в начале осени. Успеть надо до сильных заморозков, которые могут начаться уже к 20 октября. Об этом КП-Новосибирск рассказала агроном Людмила Шубина.

– Вообще все плодово-ягодные культуры можно высаживать до устойчивого похолодания, пока земля не замерзла. Садить лучше осенью, потому что весной можно попасть на период цветения саженцев, что для них вредно. Осенью же растения готовятся к зимовке, и перепады температур, как сейчас, для них даже полезны, – отметила Людмила Шубина в беседе с КП-Новосибирск.

К тому же весной у дачников много других проблем, можно и не успеть хорошо позаботиться о саженцах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, какие саженцы лучше всего высаживать в саду в начале осени.

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