Агроном рассказала, какие растения можно высаживать в начале осени в Новосибирске

Новосибирские садоводы начали высаживать ягодные растения на дачах. Фото: Алексей ФОКИН

Осень – лучшее время для посадки плодово-ягодных культур. Как правильно посадить ягодные деревца в период первых заморозков, КП-Новосибирск сообщила агроном Людмила Шубина.

– Все плодово-ягодные культуры можно садить вплоть до устойчивого похолодания. Пока земля мягкая и копается, можно продолжать осенние посадки. Есть культуры, которые предпочтительнее садить осенью: смородина, жимолость, малина. А вот вишню, сливу, абрикосы, облепиху желательно садить весной, – рассказала КП-Новосибирск Людмила Шубина.

Если садовод покупает саженец со свежими листьями, их нужно срезать ножницами, оставив ножку. Осенью обрезать верхушку кроны не следует, ее нужно делать только весной.

– Заморозки – это то, что нужно, чтобы растение готовилось к зимовке. В результате перепада температур в течение дня происходит трансформация сахаров из одного вида в другие. Идет отток питательных веществ из листьев в кору, древесину, и лист желтеет. Поэтому чем позже питомники выкапывают плодовые деревья, тем лучше, – добавила агроном.

Однако садовод предупредила, что высаживать плодовые саженцы следует не позже 20 октября. При условии хорошей черноземной почвы для посадки хватит ямы размерами примерно 50 на 50 сантиметров, двух ведер перегноя, перемешанных с землей, древесной золы и суперфосфата. Если почва бедная, придется выкопать яму побольше и подкормить растение получше.

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