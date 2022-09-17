В Новосибирском зоопарке еще не всех медведей переселили в новые вольеры

Пока в новом вольере пустовато. Фото: Telegram-канал Анны Терешковой.

Посетители Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило спешат посмотреть на медведей в новом вольере. Однако, как объяснили КП-Новосибирск в зоопарке, там пока живут только двое мишек.

В новом вольере, который открыли 28 августа, можно увидеть только гималайскую медведицу Челси. Есть еще один медведь: он постарше, и редко выходит на прогулки. Животным нужно время, чтобы без стресса переселиться на новое место.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала, что комплекс уличных вольеров для гималайский, бурых и малайских медведей открыли в юбилей зоопарка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber