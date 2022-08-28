Новые вольеры для медведей открыли в Новосибирском зоопарке

Мэр Анатолий Локоть подарил зоопарку миллион рублей в честь 75-летия. Фото: Предоставлены Анной Терешковой

Новосибирский зоопарк открыл новые вольеры для любицев посетителей после двух лет реконструкции: в них поселят гималайский, бурых и малайских медведей.

Напомним, реконструкция комплекса уличных вольеров началась в октябре 2020 года и завершилась в день 75-летия Новосибирского зоопарка.

— Новосибирский зоопарк является одним из лучших зоопарков мира. И он продолжает своё развитие. Это все происходит благодаря высочайшему уровню профессионалов, работающих в зоопарке. Здесь мы празднуем 1 июня и бесплатно приглашаем детей на праздник, чтобы они уже с детства привыкали заботливо и бережно относится к нашей природе и ее обитателям. Формируем новую эко систему города и людей, — сообщила КП-Новосибирск вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

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