В Новосибирске открылся фестиваль «Книжная Сибирь-2022»

В Новосибирске начал работу фестиваль «Книжная Сибирь-2022». Фото: Правительство региона

В Новосибирске начал работу фестиваль «Книжная Сибирь-2022», который при поддержке министерства культуры Новосибирской области 16-18 сентября проходит в регионе. Фестиваль, открывшийся 16 сентября на площадке ГПНТБ СО РАН, организован в рамках реализации национального проекта «Культура» и приурочен к 85-летнему юбилею области.

— В рамках фестиваля пройдет много различных мероприятий. Это и профессиональный книжный форум издателей, авторов, библиотекарей, и выставка-продажа, в которой примут участие 80 издательств из всех уголков страны, и детский книжный форум. Также в рамках «Книжной Сибири» пройдет конкурс на лучшее издание года, — отметил замминистра культуры региона Евгений Сазонов.

На книжной ярмарке гости фестиваля смогут купить понравившиеся издания, а представители библиотек — смогут заключить с издателями договоры на подписку.

Напомним, накануне КП-Новосибирск писала о том, что в городе открылась обновленная библиотека имени Бориса Богаткова. Теперь она действует в статусе модельной. Там сделали ремонт, установили современное интерактивное оборудование, а также привезли более четырех тысяч новых экземпляров книг. Появились в библиотеке еще и информационный киоск, интерактивная доска и vr-шлем. А настоящей изюминкой стал интерактивный стол с краеведческой картой Новониколаевска.

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