В Новосибирске открыли модельную библиотеку с патриотическим уклоном

В Новосибирске открылась обновленная библиотека имени Бориса Богаткова. Фото: правительство НСО

В четверг, 15 сентября, обновленная библиотека имени Бориса Богаткова открылась в Новосибирске. Теперь она действует в статусе модельной, сообщили в правительстве Новосибирской области.

В библиотеке сделали ремонт, установили современное интерактивное оборудование, а также привезли новые книги. Все это удалось реализовать благодаря федеральной поддержке и дополнительному финансированию из регионального и муниципального бюджетов.

− Сегодня мы открываем 16-ю модельную библиотеку в регионе (и первую в Новосибирске в текущем году), до конца года их общее число составит 20, − сообщил замминистра культуры региона Евгений Сазонов.

В библиотеке более десяти лет действует программа патриотического воспитания «Летопись мужества». Кроме того, там работает Клуб молодых поэтов имени Бориса Богаткова. А еще в библиотеке проводят Всероссийский конкурс молодых поэтов. Теперь модернизация выведет учреждение на новый, более высокий уровень.

Более четырех тысяч новых экземпляров пополнили книжный фонд. Приобретены информационный киоск, интерактивная доска и VR-шлем. После ремонта в библиотеке появились зоны для коммуникации, а также пространство для людей с инвалидностью. Изюминкой стал интерактивный стол с краеведческой картой Новониколаевска 1893-1912 годов.

Посетители смогут зайти в комнату памяти «Блиндаж», где размещены инсталляции на военную тематику, а в конце прогуляться по новому Библиотечному скверу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber