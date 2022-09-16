Депутат Новосибирского Заксобрания Иван Сидоренко признал вину по обвинению в мошенничестве

Сидоренко признал свою вину. Фото: Группа депутата Ивана Сидоренко

Депутат Заксобрания Новосибирской области Иван Сидоренко признал вину по обвинению в мошенничестве. Напомним, по версии следствия его компания участвовала в многомиллионных махинациях с земельным участком в микрорайоне Родники. Как сообщает издание ТАСС, Сидоренко также выплатил причиненный ущерб.

В пятницу, 16 сентября, ему вынесли меру пресечения, отправив его под домашний арест. Дома он будет находиться до 13 ноября.

Санкция статьи, по которой обвиняют Сидоренко, предполагает наказание до 10 лет колонии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Депутата новосибирского Заксобрания Ивана Сидоренко отправили под домашний арест на два месяца

Его обвиняют в мошенничестве (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber