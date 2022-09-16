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Происшествия16 сентября 2022 10:40

Депутат Новосибирского Заксобрания Иван Сидоренко признал вину по обвинению в мошенничестве

Сейчас он находится под домашним арестом
Галина СИМОНОВА
Сидоренко признал свою вину. Фото: Группа депутата Ивана Сидоренко

Сидоренко признал свою вину. Фото: Группа депутата Ивана Сидоренко

Депутат Заксобрания Новосибирской области Иван Сидоренко признал вину по обвинению в мошенничестве. Напомним, по версии следствия его компания участвовала в многомиллионных махинациях с земельным участком в микрорайоне Родники. Как сообщает издание ТАСС, Сидоренко также выплатил причиненный ущерб.

В пятницу, 16 сентября, ему вынесли меру пресечения, отправив его под домашний арест. Дома он будет находиться до 13 ноября.

Санкция статьи, по которой обвиняют Сидоренко, предполагает наказание до 10 лет колонии.

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