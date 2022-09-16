Депутата новосибирского Заксобрания Ивана Сидоренко отправили под домашний арест на два месяца

Депутата Сидоренко посадили под домашний арест на два месяца. Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 16 сентября, обвиняемого в мошенничестве депутата Заксобрания Новосибирской области Ивана Сидоренко освободили из-под стражи и отправили под домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.

– В отношении обвиняемого Сидоренко И.Л. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 01 месяц 30 суток, то есть до 13.11.2022, – указано в сообщении пресс-службы.

Депутата обвиняют по части 4 статьи 159 о мошенничестве, совершенном организованной группой, либо в особо крупном размере, или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. Максимальное наказание по ней – лишение свободы на срок до 10 лет.

Напомним, по предварительной информации, компания Ивана Сидоренко участвовала в махинациях с земельным участком в микрорайоне Родники. Причиненный ущерб мог достигнуть 160 миллионов рублей.

Постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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