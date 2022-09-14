В отношении депутата Заксобрания НСО Сидоренко возбудили уголовное дело

В отношении депутата Заксобрания НСО Ивана Сидоренко возбудили уголовное дело.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В отношении депутата Заксобрания Новосибирской области Ивана Сидоренко возбудили уголовное дело. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Парламентария обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ – «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
По предварительной информации, Иван Сидоренко участвовал в махинациях с земельным участком, расположенном в Калининском районе. Площадь данного участка около 16 тысяч метров квадратных. Предполагаемый ущерб составляет более 160 миллионов рублей.
Депутат входит в комитет по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам.
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