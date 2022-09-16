Новосибирские полицейские поймали подозреваемого в убийстве спустя 27 лет

Сотрудники были из Калининского отдела. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Новосибирские полицейские поймали подозреваемого в тяжком преступлении в Тюменской области. Об этом КП-Новосибирск рассказал Александр Махнев, заместитель начальника руководителя уголовного розыска ГУ МВД России по НСО.

- В прошлом году сотрудники полиции задержали человека на территории Тюменской области. Его искали с 1994 года за убийство. Плюс ко всему, он ранил второго человека, - рассказал КП-Новосибирск Александр Махнев.

Известно, что мужчина жил в глуши и работал егерем.

- Розыск длится долго по разным причинам. К примеру, преступник мог жить под другими данными, умереть, как неустановленное лицо, - объяснил замначальника.

Напомним, что в Новосибирской области в Искитимском районе больше 36 лет не могут найти мужчину, подозреваемого в убийстве.

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