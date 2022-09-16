В Новосибирской области 36 лет ищут мужчину, подозреваемого в убийстве и разбое

Подозреваемого ищут больше 30 лет. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирской области 36 лет ищут мужчину, совершившего преступление в 1986 году. Известно, что ЧП произошло в Искитимском районе.

- Подозреваемый находится в розыске за разбой и убийство, - рассказал КП-Новосибирск Александр Махнев, заместитель начальника руководителя уголовного розыска ГУ МВД России по НСО

Замначальника добавил, что еще одного злоумышленника они разыскивают с 1988 года. Его подозревают в изнасиловании.

Напомним, что новосибирские правоохранители ищут 503 преступника. Они находятся в федеральном и международном розысках.

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