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Общество16 сентября 2022 9:07

В Новосибирске правоохранители разыскивают 503 подозреваемых в преступлениях

Многие в этом списке числятся с 80-х годов
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
В розыске находится 503 человека.

В розыске находится 503 человека.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Названо число подозреваемых в преступлениях, находящихся в розыске в Новосибирской области. Об этом Александр Махнев, заместитель начальника руководителя уголовного розыска ГУ МВД России по региону рассказал КП-Новосибирск.

- В настоящее время в розыске находится 503 человека, а без вести пропавших - 516 человек. Также у нас сейчас есть 230 неопознанных лиц-трупов, - рассказал Александр Махнев.

По словам замначальника, среди неопознанных умерших есть жертвы преступлений.

- По людям, которые пропали без вести возбуждены уголовные дела по статье 105 УК РФ – «Убийство». Уголовные дела возбуждают в том случае, если обстоятельства исчезновения свидетельствуют о том, что в отношении человека могло быть совершено преступление, - объяснил Махнев.

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