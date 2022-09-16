В Бердске под Новосибирском сгорела баня в СНТ «Восток-1»

В Бердске сгорела баня в СНТ. Фото: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Бердску.

В Бердске на улице Любительской, 43 сгорела баня. Пожар произошел около полудня 15 сентября, об этом сообщили в отделе надзорной деятельности и профилактической работы по городу Бердску.

– Причиной послужила неправильная разделка дымохода отопительной печи. Погибших и травмированных в результате пожара нет, – уточнили в отделе надзорной деятельности.

Площадь пожара составила 12 квадратных метров.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в Бердске живодеры зарезали собаку.

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