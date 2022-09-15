В Бердске под Новосибирском живодеры зарезали собаку

В Бердске Новосибирской области живодеры жестоко расправились с собакой. Фото: предоставлено Анной
В Бердске Новосибирской области живодеры жестоко расправились с собакой. Животное зарезали кухонным ножом, рассказала в группе «АСТ-54» местная жительница Анна.
По словам девушки, все произошло в субботу, 10 сентября, на улице Краснофлотской.
− Мы с моей семьей живем напротив. Услышали очень громкий визг, лай. Собаку резали кухонным ножом. Все это происходило в течение 10 минут, − поделилась шокирующими подробностями Анна.
Сибирячка отметила, что зверское убийство совершили двое мужчин. Один из них успел скрыться с места преступления. Второй – хозяин бедного животного.
На место вызвали полицию. В разговоре со стражами правопорядка хозяин объяснил свой поступок тем, что собаку якобы искусали и она находилась при смерти. Поэтому ей решили облегчить страдания.
− Хотя нам он заявил, что ее сбила машина. Одним словом, путается в своих показаниях. Буквально за пару часов до происшествия видели с отцом эту собаку, я лично ее гладила. Она не была искусана, − рассказала Анна.
Девушка написала заявление в полицию. Сибирячка надеется, что виновных накажут.
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