В Бердске под Новосибирском живодеры зарезали собаку

В Бердске Новосибирской области живодеры жестоко расправились с собакой. Фото: предоставлено Анной

В Бердске Новосибирской области живодеры жестоко расправились с собакой. Животное зарезали кухонным ножом, рассказала в группе «АСТ-54» местная жительница Анна.

По словам девушки, все произошло в субботу, 10 сентября, на улице Краснофлотской.

− Мы с моей семьей живем напротив. Услышали очень громкий визг, лай. Собаку резали кухонным ножом. Все это происходило в течение 10 минут, − поделилась шокирующими подробностями Анна.

Сибирячка отметила, что зверское убийство совершили двое мужчин. Один из них успел скрыться с места преступления. Второй – хозяин бедного животного.

На место вызвали полицию. В разговоре со стражами правопорядка хозяин объяснил свой поступок тем, что собаку якобы искусали и она находилась при смерти. Поэтому ей решили облегчить страдания.

− Хотя нам он заявил, что ее сбила машина. Одним словом, путается в своих показаниях. Буквально за пару часов до происшествия видели с отцом эту собаку, я лично ее гладила. Она не была искусана, − рассказала Анна.

Девушка написала заявление в полицию. Сибирячка надеется, что виновных накажут.

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