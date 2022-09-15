«Доволен как слон»: житель Новосибирска поймал огромную щуку весом 8 килограммов

Новосибирец выловил огромную щуку весом 8 килограммов. Фото: Сергей Мензелинцев
Житель Новосибирска Сергей Мензелинцев выловил огромную щуку. Вес рыбы составил восемь килограммов. О своем трофее мужчина рассказал КП-Новосибирск.
Сергей рыбачил на реке Обь в прошлые выходные.
− Вытащили быстро, лодку не возила. Щука клюнула на силиконовую приманку, − рассказал сибиряк.
По фото, предоставленном Сергеем, можно оценить размер улова. Рыба выглядит невероятно огромной.
– Доволен как слон! − поделился своими эмоциями с КП-Новосибирск рыбак.
Ранее КП-Новосибирск писала, что новосибирский борец Роман Власов поймал гигантскую рыбу на Мальдивах.
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