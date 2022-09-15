«Доволен как слон»: житель Новосибирска поймал огромную щуку весом 8 килограммов

Новосибирец выловил огромную щуку весом 8 килограммов. Фото: Сергей Мензелинцев

Житель Новосибирска Сергей Мензелинцев выловил огромную щуку. Вес рыбы составил восемь килограммов. О своем трофее мужчина рассказал КП-Новосибирск.

Сергей рыбачил на реке Обь в прошлые выходные.

− Вытащили быстро, лодку не возила. Щука клюнула на силиконовую приманку, − рассказал сибиряк.

По фото, предоставленном Сергеем, можно оценить размер улова. Рыба выглядит невероятно огромной.

– Доволен как слон! − поделился своими эмоциями с КП-Новосибирск рыбак.

Ранее КП-Новосибирск писала, что новосибирский борец Роман Власов поймал гигантскую рыбу на Мальдивах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber