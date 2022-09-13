Новосибирский борец Роман Власов поймал гигантскую рыбу на Мальдивах

Рыбалкой спортсмен решил заняться во время отдыха на Мальдивах. Фото: соцсети Романа Власова

Новосибирский спортсмен, борец греко-римской стиля, двукратный Олимпийский чемпион Роман Власов поделился фото с отдыха на Мальдивах. На снимках спортсмен позирует с огромной рыбой в пол его роста. По словам подписчиков Власова, улов чемпиона — королевская макрель.

— Рыбалка удалась! — написал в соцсетях Роман Власов.

Напомним, мама спортсмена Татьяна Власова пишет книгу о своем сыне. Биографию спортсмена можно будет купить в любом книжном магазине. Однако пока неизвестно, когда книга выйдет. По словам самого Романа, материал только собирается.

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