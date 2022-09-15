В Новосибирске вступил в законную силу приговор в отношении убийц таксиста. Фото: Мария НОВИКОВА

Вступил в законную силу приговор Новосибирского областного суда в отношении учительницы Виктории Ивановой и ее любовника Евгения Вакалова, которые зверски убили таксиста. Об этом сообщили в прокуратуре НСО.

Преступление новосибирцы совершили в сентябре 2020 года. Они напали на незнакомого таксиста, убили его и завладели машиной. Водителя − пенсионера из Барабинска, задушили удавкой из электрического кабеля. Тело убитого сообщники обмотали скотчем и утопили озере Иткуль, а машину сожгли. Преступники забрали чуть больше пяти тысяч рублей и пистолет Оса, который пенсионер возил с собой для самообороны.

Спустя некоторое время Иванову и Вакалова задержали. Их обвинили в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «ж» части второй статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору») и частью четвертой статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем, совершенное с применением насилия»). Мужчину также осудили за хищение оружия и кражу.

Суд приговорил учительницу к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на один год. Ее любовнику дали 19 лет. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Также ему ограничили свободу на год и три месяца.

Сторона защиты не согласилась с приговором и подала апелляционные жалобы.

− С учетом правовой позиции прокурора, участвовавшего в рассмотрении дела, суд второй инстанции отклонил доводы жалоб защиты, − сообщили в прокуратуре.

Новосибирский областной суд оставил приговор без изменения. Приговор вступил в законную силу.

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