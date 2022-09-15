Магазин одежды MEXX открыли в новосибирском торговом центре «Аура»

В Новосибирске открылся европейский магазин МЕХХ. Фото: АУРА Новосибирск.
В торговом центре «Аура» открыли магазин голландского бренда одежды MEXX. Об этом рассказали в группе ТРЦ в социальной сети «ВКонтакте».
– В ТРЦ «Аура» открылся магазин MEXX. Магазин расположен на 1 этаже, – сообщили в торговом центре.
Отдел открыли рядом с временно закрытым магазином Zara.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что 23 августа открылся магазин H&M в «Галерее».
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