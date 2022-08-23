В Новосибирске 23 августа открылся магазин H&M в «Галерее»

Магазин H&M открылся в Новосибирске. Фото: читатели КП-Новосибирск

Во вторник, 23 августа, в ТРЦ «Галерея» открылся магазин H&M. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в торгово-развлекательном центре.

− Магазин H&M открылся с сегодняшнего дня. На данный момент идет распродажа, − сообщили в «Галерее». – Скорее всего магазин будет открыт до тех пор, пока не распродадут все товары.

В ТРЦ добавили, что большого ажиотажа пока нет.

− Поток идет постепенно. Не могу сказать, что будет завтра. Люди только начинают узнавать об открытии, − отметили в разговоре с КП-Новосибирск в торгово-развлекательном центре.

Напомним, магазины H&M в России приостановили продажи в начале марта. 18 июля в компании объявили о проведении финальной распродажи.

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