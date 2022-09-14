Вице-спикер Заксобрания Андрей Панферов прокомментировал уголовное дело депутата Сидоренко

Андрей Панферов прокомментировал возбуждение уголовного дела на депутата Ивана Сидоренко. Фото: Заксобрание НСО

Вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов прокомментировал возбуждение уголовного дела на депутата Ивана Сидоренко.

- Безусловно, перед законом абсолютно равны все люди, вне зависимости от того, кем они работают. В этой ситуации, я уверен, разберутся правоохранители. Я же считаю, что это все недоразумение и вскоре оно разрешится, - пояснил КП-Новосибирск Андрей Панферов.

Напомним, Ивана Сидоренко обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, связанным с махинациями с земельным участком, в Калининском районе.

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