Вице-спикер Заксобрания Андрей Панферов потребовал наказать мужчин за фотосессию в трусах у памятника ветеранам

Мужчины устроили съемку у памятника в неподобающем виде. Фото: Кадр из видео\АСТ-54 Black

Первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов потребовал привлечь к ответственности мужчин, устроивших фотосессию в белье у памятника «Ветеранам боевых действий».

— Я даже не могу как-то оценить этот поступок — потому что с точки зрения нормального человека оценке он не поддается. Такая развязность в поведении — просто вопиющая. И эта уверенность в своей безнаказанности у этих людей говорит о том, что мы дошли до такого предела, дальше которого уже нельзя. И я удивлен, что мы до сих пор не знаем имен и фамилий этих людей, и что полиция еще не занялась этим, — пояснил Андрей Панферов. — Поражает также безразличие людей, которые наблюдали за этим. Потому что только двое молодых людей подошли к ним, чтобы это остановить. А остальные проходили мимо, не обращая внимания.

Андрей Панферов также считает, что сибиряки, устроившие съемку, обязательно должны понести за это суровое наказание.

— Я считаю, что здесь позволить им просто отделаться штрафом нельзя. Потому что никакой штраф или условное наказание не сможет восполнить тот ущерб, который они нанесли памяти погибших солдат, — отметил вице-спикер Заксобрания.

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