В Новосибирске мужчина в красных трусах устроил фотосессию на памятнике ветеранам боевых действий

В Новосибирске эксцентричный мужчина забрался на памятник ветеранам боевых действий. Фото: стоп-кадры АСТ-54 Black.

В Новосибирске на перекрестке Красного проспекта и улицы Северной разгорелся конфликт из-за странной фотосессии. Мужчина в плаще, майке, красных трусах и носках забрался на памятник «Ветеранам боевых действий» с БМП, на которой сидят военные, и позировал фотографу.

Проезжавших мимо автомобилистов шокировало такое отношение к памяти о погибших и вернувшихся домой из горячих точек бойцах. Водители вышли из автомобилей и прогнали модель и фотографа от памятника. Запись конфликта очевидцы прислали в Telegram-канал «ACT-54 Black».

Как уточнил КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев, действия мужчины в красных одеяниях могут быть расценены как хулиганство.

– Если докажут, что он к чему-то призывал, это будет несанкционированное мероприятие. Если он что-то отломал или повредил, расценят как осквернение памятника, – предположил Константин Зиновьев.

При этом юрист добавил, что в поведении мужчин, прогнавших парней, нет никаких признаков правонарушений.

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