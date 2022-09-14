Новосибирцы задержали мужчину, который жестоко избил 18-летнюю девушку на остановке в Первомайке

Потерпевшая (слева) выложила видео в соцсети и соседи нашли адрес нападавшего (справа). Фото: Предоставлено сообществом "Моя Первомайка" "ВКонтакте"

В Новосибирске соседи задержали 25-летнего нападавшего, который жестоко избил 18-летнюю девушку на остановке. ЧП произошло вечером 1 сентября на остановке в Первомайском районе.

- Мы опубликовали пост в группе, приметы мужчины. За час до нападения один из подписчиков видел пьяного мужчину с собакой в автобусе, выяснили номер дома на улице Твардовского. Соседи рассказали, как он пьяный гулял с собакой, по камерам нашли этаж и квартиру. С учетом этой информации сотрудники полиции выяснили, что мужчина с камер в промежутке между встречей со свидетелем и нападением, посетив ближайший магазин, приехал на 1-ый разъезд, – сообщила КП-Новосибирск администратор паблика «Моя Первомайка» Светлана Харузина.

Нападавшим оказался 25-летний житель, ранее судимый, он признал вину на следствии.

Напомним, в злополучный вечер 18-летняя Анна ждала автобус в наушниках, когда к ней подошел незнакомец. Он схватил ее и уволок за остановку. Нападавший стал бить девушку руками и ногами, пытался снять одежду – ее спасли пассажиры прибывшего автобуса, которые спугнули агрессора. После нападения девушка кричала нечеловеческим голосом, у нее была истерика.

- Аня до сих пор отходит от случившегося, ведь нападавший живет от нее через два дома. Мы узнали это почти сразу и ее предупредили. Девушка боялась выходить из дома, ее приятель вызвался провожать Аню, забирает ее с работы. Полиция задержала подозреваемого, на очной ставке девушка опознала нападавшего, ранее они не были знакомы. Тот заявил, что хотел с ней познакомиться , – рассказала КП-Новосибирск Светлана Харузина. - У Ани есть приятель, который вызвался провожать ее и даже иногда забирает ее с работы. Теперь ее мечта добиться наказания для виновного в суде и забыть этот кошмар как страшный сон, - добавила Светлана.

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