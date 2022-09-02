«Ставил на колени, пинал»: в Новосибирске неизвестный жестоко избил 18-летнюю девушку на остановке

В Новосибирске на остановке неизвестный жестоко избил 18-летнюю девушку. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На остановке в Первомайском районе города на 18-летнюю девушку напал неизвестный. Он затащил её за павильон и попытался изнасиловать. Девочка отчаянно сопротивлялась. За это агрессор жестоко избил её. О происшествии КП-Новосибирск рассказала мама пострадавшей.

– Вечером 1 сентября дочка возвращалась с работы. Ждала автобус на остановке Бердское шоссе в Первомайском районе. Рядом никого не было, кроме парня, на вид 25-27 лет. Он был с собакой, привязанной к лавочке. Дочка стояла в наушниках, когда этот подонок внезапно на нее напал. Он взял её за плечи и затащил за остановку, – поделилась женщина. – Он очень сильно её побил: ставил на колени, пинал, вырвал много волос, бил кулаками.

Мама девушки добавила, что агрессор хотел изнасиловать девочку. Ей удалось вырваться из лап отморозка. В это время к остановке подъехал автобус № 54.

– Она вырвалась, забежала в автобус. Водитель видел её состояние, – пояснила мама пострадавшей.

Незнакомец же с места преступления сбежал, оставив привязанную собаку. Потерпевшая говорит, что он был крупного телосложения. Из одежды девушка запомнила белую футболку, серые шорты и солнцезащитные очки. Особая примета извращенца, по словам потерпевшей, – ярко-красные губы, которые выделялись на лице.

Мама девочки добавила, что у дочки сейчас болит все тело. Также у нее сильный испуг и стресс. После нападения ей нужна помощь психолога.

– Заявление написали, побои зафиксировали. Надеемся, что его найдут и накажут, – говорит женщина.

На случившееся отреагировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области:

– В полицию поступило заявление от жительницы Первомайского района о причинении ей телесных повреждений неизвестным гражданином. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются, – сообщили в ведомстве.

В полиции добавили, что девушке выдадут направление на судмедэкспертизу.

Красногубого нападавшего ищут:

– Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого, – добавили правоохранители.

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