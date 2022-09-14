Следователи проводят проверку после избиения школьницы на улице. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирские следователи проводят проверку после избиения на улице школьницы. Сообщалось, что на девочку напали подростки. Произошла потасовка около одной из школ на улице Саввы Кожевникова.

– По данному факту следственным отделом по Кировскому району следственного управления СК России по Новосибирской области организована уголовно-процессуальная проверка, – заявили в СК РФ по Новосибирской области.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. После проверки будет принято решение в соответствии с законом.

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