Следователи проводят проверку после избиения школьницы на улице.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Новосибирские следователи проводят проверку после избиения на улице школьницы. Сообщалось, что на девочку напали подростки. Произошла потасовка около одной из школ на улице Саввы Кожевникова.
– По данному факту следственным отделом по Кировскому району следственного управления СК России по Новосибирской области организована уголовно-процессуальная проверка, – заявили в СК РФ по Новосибирской области.
Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. После проверки будет принято решение в соответствии с законом.
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