Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 сентября 2022 3:43

Следователи проводят проверку после избиения школьницы на улице

Сообщалось, что на девочку напали сверстники
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Следователи проводят проверку после избиения школьницы на улице.

Следователи проводят проверку после избиения школьницы на улице.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирские следователи проводят проверку после избиения на улице школьницы. Сообщалось, что на девочку напали подростки. Произошла потасовка около одной из школ на улице Саввы Кожевникова.

– По данному факту следственным отделом по Кировскому району следственного управления СК России по Новосибирской области организована уголовно-процессуальная проверка, – заявили в СК РФ по Новосибирской области.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. После проверки будет принято решение в соответствии с законом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске толпа подростков избила сверстницу около магазина

Сейчас в произошедшем разбирается полиция (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber