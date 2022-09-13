В Новосибирске толпа подростков избила сверстницу около магазина

В Новосибирске толпа подростков избила сверстницу. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирске толпа подростков избила сверстницу. ЧП случилось 9 сентября около супермаркета недалеко от одной из школ в Кировском районе города.

— Заявление в полицию по данному факту не поступало, однако сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают всех причастных лиц, — пояснили КП-Новосибирск в областном МВД.

Напомним, в августе этого года КП-Новосибирск рассказывала о том, как на Плющихинском жилмассиве толпа подростков избила сверстника. Как предполагает мама пострадавшего школьника, нападавшим не понравилась внешность ее сына: у мальчика длинные волосы и серьга в ухе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске толпа подростков избила школьника из-за серьги в ухе

Сейчас мама мальчика пытается найти обидчиков сына (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер