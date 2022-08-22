В Новосибирске толпа подростков избила школьника из-за серьги в ухе

В Новосибирске на Плющихинском жилмассиве толпа подростков избила сверстника. Фото: Sibkray. ru

В Новосибирске на Плющихинском жилмассиве толпа подростков избила сверстника. Как предполагает мама пострадавшего школьника, нападавшим не понравилась внешность ее сына: у мальчика длинные волосы и серьга в ухе.

Как рассказывает сам пострадавший подросток, инцидент случился, когда он гулял по району и встретил одноклассников его друга. Сначала они начали оскорблять его, между ребятами завязалась словесная перепалка. Конфликт едва не закончился дракой, но в дело вмешались другие подростки. А на следующий день к мальчику подошел «главарь» местной шайки и начал требовать, чтобы тот больше не появлялся на «их территории». Но подросток не подчинился.

— Он ко мне подошел, хотел ударить, но я уклонился. Но он потом ударил по лицу — я упал, поднялся. Но меня начали бить стоячего. А потом я запнулся об чью-то подножку, упал. Меня продолжили пинать, — рассказал пострадавший мальчик изданию Sibkray. ru. — Потом меня дернули за сережку. Она слетела, ее забрали и ушли.

В полицию родители мальчика пока не обращались. Сейчас они своими силами ищут свидетелей драки, записи с камер видеонаблюдения или видеорегистраторов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber