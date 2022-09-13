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Происшествия13 сентября 2022 8:56

В Новосибирске адвоката Аллу Холодкову, подозреваемую в мошенничестве, отправили в СИЗО

Меру пресечения ей избрали еще 9 сентября
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске адвоката Аллу Холодкову, подозреваемую в мошенничестве, отправили в СИЗО.

В Новосибирске адвоката Аллу Холодкову, подозреваемую в мошенничестве, отправили в СИЗО.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 13 сентября, стало известно, что адвоката Аллу Холодкову, подозреваемую в мошенничестве, отправили в СИЗО. Об этом сообщили в Управлении Судебного департамента НСО.

– 9 сентября Журкиной (вторая фамилия Холодковой) постановлением Центрального районного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 ноября 2022 года, – уточнили в Управлении.

Известно, что обвиняют адвоката по части 4 статьи 159 УК РФ. То есть в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или в том, которое повлекло лишение права гражданина на жилое помещение. Дело на адвоката Холодкову возбудили по материалам УФСБ по Новосибирской области.

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