В Новосибирске адвоката Аллу Холодкову, подозреваемую в мошенничестве, отправили в СИЗО. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 13 сентября, стало известно, что адвоката Аллу Холодкову, подозреваемую в мошенничестве, отправили в СИЗО. Об этом сообщили в Управлении Судебного департамента НСО.

– 9 сентября Журкиной (вторая фамилия Холодковой) постановлением Центрального районного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 ноября 2022 года, – уточнили в Управлении.

Известно, что обвиняют адвоката по части 4 статьи 159 УК РФ. То есть в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или в том, которое повлекло лишение права гражданина на жилое помещение. Дело на адвоката Холодкову возбудили по материалам УФСБ по Новосибирской области.

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