В Новосибирске адвоката Аллу Холодкову задержали по подозрению в мошенничестве

В Новосибирске адвоката задержали по подозрению в мошенничестве.
Фото: Иван ВИСЛОВ
В Новосибирске задержана юрист Алла Холодкова по подозрению в мошенничестве на 4 миллиона рублей. Об этом сообщил источник КП-Новосибирск.
По данным сайта Аллы Холодковой, за 21 год практики адвокат выиграла 93 % дел.
На данный момент комментарий задержанной получить не удалось, ее телефон выключен. КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего.
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