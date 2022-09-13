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Происшествия13 сентября 2022 4:34

В Новосибирске адвоката Аллу Холодкову задержали по подозрению в мошенничестве

Юрист попросила 4 миллиона рублей за изменение показаний
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске адвоката задержали по подозрению в мошенничестве.

В Новосибирске адвоката задержали по подозрению в мошенничестве.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Новосибирске задержана юрист Алла Холодкова по подозрению в мошенничестве на 4 миллиона рублей. Об этом сообщил источник КП-Новосибирск.

По данным сайта Аллы Холодковой, за 21 год практики адвокат выиграла 93 % дел.

На данный момент комментарий задержанной получить не удалось, ее телефон выключен. КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего.

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