В минздраве объяснили увеличение смертности младенцев в Новосибирской области

В минздраве Новосибирской области прокомментировали статистику смертности детей до года. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В минздраве Новосибирской области прокомментировали статистику Росстата смертности детей до года. По их данным, за 2022 год на тысячу родившихся детей приходится 5, 5 умерших младенцев. Всего умерли 89 малышей.

— Результаты статистических показателей подводятся по итогам года. Сравнение промежуточных данных некорректно, как и сравнение абсолютных цифр при подсчете этих показателей. В данном случае необходимо обязательно учитывать количество населения и количество родов в разных субъектах СФО, — пояснили в минздраве. — Кроме того, в Новосибирской области работают несколько федеральных медицинских центров, куда приезжают на лечение дети из других регионов с тяжёлыми патологиями. При этом все летальные случаи в них попадают в статистику нашего региона.

В министерстве также отметили, что открытие в НСО областного перинатального центра, а также изменение маршрутизации беременных должно позволить снизить показатель младенческой смертности в регионе.

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