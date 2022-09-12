В Новосибирской области в 2022 году умерли 89 младенцев

В Новосибирской области увеличилось число младенческих смертей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области в 2022 году вырос коэффициент смертности детей до года. Данные опубликовал Росстат.

Согласно статистике, в этом году на тысячу родившихся детей приходится 5,5 умерших младенцев. Всего умерли 89 малышей.

В прошлом году за тот же период была зафиксирована 81 смерть детей до года.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что жительница Новосибирска обвинила врачей в смерти новорожденной дочки.

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