В ЦГБ Бердска устроились 12 новых врачей

В Центральную городскую больницу Бердска устроились 12 новых врачей. Фото: Администрация Бердска

В Центральную городскую больницу Бердска устроились 12 новых врачей. Об этом на аппаратном совещании в администрации сообщила главврач медучреждения Елена Тоцкая.

— Что в городскую больницу трудоустроились 12 новых специалистов. Большая часть пришла работать в Бердск после целевого обучения, — сообщила Елена Тоцкая. — Все специалисты введены в систему наставничества.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что жители Бердска жаловались на плачевную ситуацию с медиками в бердской ЦГБ. Сибиряки говорили о том, что долгое время не могут попасть на прием к ЛОРу, гинекологу, стоматологу и неврологу.

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