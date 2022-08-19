Бердчанин создал петицию после высказывания главврача БЦГБ о невозможности найти невролога

Сибиряк жалуются на плачевную ситуацию с медиками в бердской ЦГБ. Фото: Правительство НСО

Житель Бердска создал петицию, где обращается к министру здравоохранения Новосибирской области Константину Хальзову. Сибиряк жалуются на плачевную ситуацию с медиками в бердской ЦГБ.

— Нет приёма у ЛОРа, нет приёма у гинеколога, нет приёма в стоматологии. Сами корпуса больниц в плачевном состоянии, — сообщается в тексте петиции. — На днях главврач больницы вообще выдала, что невролога найти невозможно.

Как ранее сообщала на встрече с журналистами главврач бердской ЦГБ, проблема с поиском кадров действительно имеется. И сейчас в больнице надеются целевых ординаторов, которые останутся работать в этой больнице.

КП-Новосибирск направила запрос в министерство здравоохранения Новосибирской области, чтобы разобраться в данной ситуации.

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